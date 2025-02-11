Минобр Татарстана прокомментировало ситуацию с обманом студентов в Иннополисе

Министерство образования Татарстана заявило, что в курсе сложностей, связанных с работой Urban University в Иннополисе. Такой ответ был дан журналистам в официальном сообщении ведомства.

Представители министерства напомнили, что организация получила лицензию на дополнительное образование в сентябре 2023 года, и ее аннулирование возможно только через суд.

В 2024 году ведомство получило 65 жалоб на деятельность компании, а за январь 2025 года – еще 40. Люди жалуются на отказ расторгать договоры и возвращать деньги. Также недовольство вызывает невозможность пройти курс из-за личных обстоятельств, финансовые сложности при оплате обучения и низкое качество материалов.

В министерстве подчеркнули, что перед подписанием договора на платные образовательные услуги важно ознакомиться с программой обучения. Также пояснили, что курс может строиться на открытых данных, а несоответствие ожиданиям не всегда свидетельствует о нарушении закона.

Гражданам рекомендовано тщательно подходить к выбору образовательных курсов. В министерстве отметили, что некоторые компании используют методы психологического воздействия, побуждая клиентов к принятию поспешных решений.

Дополнительно ведомство уточнило, что Urban University – это лишь маркетинговое название, а фактическую деятельность ведет ООО «ЭдЭкс».