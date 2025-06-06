Миннуллина освободили от должности главы минздрава РТ

Марсель Миннуллин был освобождён от должности министра здравоохранения РТ. Указ о его отставке подписал президент Татарстана Рустам Минниханов. Миннуллин возглавлял министерство в течение двух лет, начиная с 1 марта 2023 года.

Причина увольнения не была озвучена.

Миннуллин проработал министром чуть больше двух лет. После трагической смерти Марата Садыкова 6 февраля 2023 года, он временно возглавил минздрав, а 1 марта того же года был назначен на эту должность без приставки «временно исполняющий обязанности».

Ему 50 лет, он заслуженный врач Татарстана, имеет высшую квалификационную категорию по хирургии и является кандидатом медицинских наук. До назначения на пост министра Миннуллин работал заместителем главного врача по медицинской части РКБ, пишет «БИЗНЕС Online».