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· Артем Акчурин

Минниханов заявил о крупных проблемах из-за высокой ключевой ставки

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Глава РТ Рустам Минниханов заявил, что ключевая ставка Центробанка в 16% годовых окажется отрицательное влияния на застройщиков и граждан.

Он отметил, такой процент негативно отразится на вводе жилья и на потенциальную покупательную способность жителей. Глава региона понадеялся, что в будущем ставка снизится.

«Государство тоже не может столько субсидировать, поэтому ищут разные варианты, в какой форме и как это должно быть», — отметил Минниханов.

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