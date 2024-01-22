Минниханов заявил о крупных проблемах из-за высокой ключевой ставки

Глава РТ Рустам Минниханов заявил, что ключевая ставка Центробанка в 16% годовых окажется отрицательное влияния на застройщиков и граждан.

Он отметил, такой процент негативно отразится на вводе жилья и на потенциальную покупательную способность жителей. Глава региона понадеялся, что в будущем ставка снизится.