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Минниханов высказался о количестве преступлений среди мигрантов

Минниханов высказался о количестве преступлений среди мигрантов

vedomosti.ru

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Глава Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал ситуацию в миграционной сфере.

Он заявил, что в текущей геополитической обстановке важнейшей задачей является борьба с терроризмом и экстремизмом.

Особое внимание необходимо уделять миграционной политике, для того чтобы предотвратить расшатывание общественно-политической обстановки. С иностранцами нужно работать, научиться с ними взаимодействовать, подчеркнул Минниханов.

«Мигранты не должны находиться на территории России, как блуждающий атом», — сказал Рустам Минниханов.

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