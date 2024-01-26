Минниханов высказался о количестве преступлений среди мигрантов

Глава Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал ситуацию в миграционной сфере.

Он заявил, что в текущей геополитической обстановке важнейшей задачей является борьба с терроризмом и экстремизмом.

Особое внимание необходимо уделять миграционной политике, для того чтобы предотвратить расшатывание общественно-политической обстановки. С иностранцами нужно работать, научиться с ними взаимодействовать, подчеркнул Минниханов.