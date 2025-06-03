Минниханов встретился с владелицей Wildberries Татьяной Ким

2 июня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором ООО «РВБ» (Wildberries) Татьяной Ким на территории индустриального парка «Весна» в Зеленодольском районе. Основной темой обсуждения стало укрепление сотрудничества между Татарстаном и Wildberries в сфере электронной торговли.

В ходе встречи обсудили запуск в Татарстане программы поддержки предпринимателей «Платформа Роста» — теперь республика стала 12-м регионом, где реализуется этот проект, а также работу Центра поддержки и развития бизнеса PRO Wildberries.

Ранее в тот же день Татьяна Ким участвовала во встрече с представителями татарстанского бизнеса, где вместе с Миннихановым было подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «РВБ» и ООО «Производственно-хозяйственный парк «Якты Юл», пишет «Реальное время».