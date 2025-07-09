Минниханов вручил сельхозслужбам Татарстана 105 автомобилей

На открытии агропромышленной выставки «Агроволга 2025», проходящей на территории «Казань Экспо», Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от 105 новых автомобилей представителям сельскохозяйственных структур республики.

Так, 43 Lada Niva Travel отправились в районные управления сельского хозяйства и продовольствия, 12 автомобилей Lada Granta получил Гостехнадзор, 40 универсалов Lada Vesta — ветеринарная служба при Кабмине РТ. Также 10 автолавок переданы кооперативным организациям.

Минниханов отметил важность проводимого мероприятия, подчеркнув, что с каждым годом выставка становится всё более масштабной и значимой для аграрной отрасли. По его словам, в этом году ожидается хороший урожай благодаря благоприятным погодным условиям. Он пожелал сельхозработникам слаженной и эффективной работы.

Источник: tatar-inform.ru