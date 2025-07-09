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Минниханов вручил сельхозслужбам Татарстана 105 автомобилей

Минниханов передал сельхозорганизациям Татарста...

tatarstan.ru

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На открытии агропромышленной выставки «Агроволга 2025», проходящей на территории «Казань Экспо», Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от 105 новых автомобилей представителям сельскохозяйственных структур республики.

Так, 43 Lada Niva Travel отправились в районные управления сельского хозяйства и продовольствия, 12 автомобилей Lada Granta получил Гостехнадзор, 40 универсалов Lada Vesta — ветеринарная служба при Кабмине РТ. Также 10 автолавок переданы кооперативным организациям.

Минниханов отметил важность проводимого мероприятия, подчеркнув, что с каждым годом выставка становится всё более масштабной и значимой для аграрной отрасли. По его словам, в этом году ожидается хороший урожай благодаря благоприятным погодным условиям. Он пожелал сельхозработникам слаженной и эффективной работы.

Источник: tatar-inform.ru

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