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Минниханов в Альметьевске открыл финал конкурса среди нефтяников

В Альметьевске начался финал 54-го конкурса про...

vedomosti.ru

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В Альметьевске начался финал 54-го конкурса профессионального мастерства, организованного ПАО «Татнефть». Рустам Минниханов находится в городе с рабочим визитом и участвует в мероприятиях, приуроченных ко Дню работников нефтяной и газовой отрасли.

В ходе своего визита Минниханов открыл конкурс профессиональных навыков для молодых специалистов в области нефтедобычи. В своем приветствии к участникам он подчеркнул, что нефтяная промышленность играет ключевую роль в экономике республики, содействуя выполнению государственных программ и развитию смежных отраслей.

Рустам Минниханов отметил, что конкурс является важной платформой для обмена опытом и знаний среди молодых специалистов, способствующей их профессиональному росту. Он подчеркнул, что такие мероприятия не только развивают личные качества участников, но и помогают укрепить связь между учебными заведениями и промышленностью, что в свою очередь способствует подготовке высококвалифицированных кадров.

По словам руководства ПАО «Татнефть», финал конкурса собрал лучших специалистов из различных областей нефтедобычи, что позволяет продемонстрировать уровень развития отрасли и внедрения современных технологий. Конкурсные задания включают в себя как теоретические, так и практические элементы, что позволяет участникам проявить свои навыки в реальных условиях.

Кроме того, Минниханов отметил, что для Татарстана крайне важно развивать систему постоянного образования и повышения квалификации работников. В этом контексте он призвал к активному участию всех предприятий нефтяной и газовой отрасли в подготовке будущих профессионалов, способных эффективно решать возникающие задачи.

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