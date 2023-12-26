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Минниханов: Товарооборот между Китаем и Татарстаном превысит $2 млрд в 2023 году

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Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в 2023 году оборот товаров между республикой и Китаем составит более $2 миллиардов.

За первые шесть месяцев 2023 года объем торговли приблизился к отметке в $1,5 миллиарда, что превышает показатели прошлого года более чем в 2,3 раза. Китай активно инвестирует в экономику Татарстана. Так, например организация «Хайер» вложила более 23 миллиардов рублей и создала 2,8 тысяч рабочих мест. Также в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты, включая «Камасталь» и Midea.

Рустам Минниханов отметил, что наличие прямых авиарейсов с Китаем стимулирует туристический поток и деловую активност. Товары, поставляемые из Китая в Татарстан, включают оборудование, транспортные средства и химическую продукцию, в то время как республика экспортирует каучук, пластмассы, топливо и сельскохозяйственную продукцию.

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