Минниханов сменил начальника инспекции Госстройнадзора РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов освободил Василия Кудряшова от должности начальника инспекции.
«Освободить Кудряшова Василия Александровича от должности начальника инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан», — говорится в указе Минниханова.
Причины решения не раскрываются. Указ опубликован на сайте главы республики.
Новым начальником инспекции Госстройнадзора республики стал Вали Назмеев. Ранее он работал работал заместителем директора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» (ГИСУ РТ).