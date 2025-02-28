Минниханов поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан и началом поста

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Свое обращение он опубликовал в соцсетях «ВКонтакте» и Telegram.

«Изге Рамазан ае мөбарәк булсын!» — написал глава республики, что в переводе с татарского означает «Пусть будет благословен священный месяц Рамадан!».

Минниханов также поделился видеороликом, посвященным этому времени, отметив, что Рамадан — это месяц поклонения, благодати и добрых дел.