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· Алина Алмакаева

Минниханов поручил усилить работу по уборке и вывозу снега

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Глава РТ Рустам Минниханов заявил на ежегодном республиканском совещании в Доме Правительства РТ о необходимости усиления работы коммунальных служб по очистке и вывозу снега, называя это главной задачей на текущий момент.

В своем выступлении глава республики также отметил необходимость очистки внутриквартальных, поселковых и пешеходных зон. Он подчеркнул, что, несмотря на большой объем работы, никто, кроме нас, не справится с этой задачей. В настоящее время это является главной проблемой для всех руководителей городов и районов.

"Важно, чтобы общественный транспорт и автомобили экстренных служб могли проезжать, а мусор своевременно вывозился. Также необходимо следить за наличием продуктов в торговых сетях", - подчеркнул Рустам Минниханов.

В дополнение к этому, глава РТ поручил обеспечить работников коммунальных служб, занятых устранением последствий снегопада, всем необходимым и организовать для них горячее питание.

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