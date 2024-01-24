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· Артем Акчурин

Минниханов поручил строго следить за долгами по аренде земли и имущества

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Глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал строгого контроля за задолженностями по аренде земли и имущества, которые находятся в госсобственности. Эта задача обсуждалась на коллегии Минземимущества региона.

Минниханов обязал министерства и их руководителей всё держать под контролем. И при выявлении нарушителей к ним должны быть предприняты соответствующие меры.

По словам главы Минземимущества РТ Фаниля Аглиуллина за 2023 год в Татарстане зафиксировано долгов по арендным платежам в муниципальных бюджетах на сумму более 301 млн рублей.

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