Минниханов поручил обеспечить безопасность детей в летних лагерях РТ

С 1 июня в Татарстане стартует летняя оздоровительная кампания. В преддверии открытия детских лагерей Раис республики Рустам Минниханов провел совещание, на котором главной темой стала безопасность детей.



В этом году на организацию отдыха юных татарстанцев выделена рекордная сумма – 2,5 млрд рублей. Планируется, что различные лагеря примут 172 тысячи ребят.



Власти региона подчеркивают социальную направленность кампании. Так, более 42 тысяч бесплатных путевок получат дети из семей, нуждающихся в поддержке: ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также дети участников специальной военной операции.



Особое внимание – безопасности на объектах отдыха. Рустам Минниханов поручил главам районов и профильным ведомствам держать этот вопрос на контроле. В приоритете – соблюдение санитарных норм, организация качественного питания, обеспечение антитеррористической защищенности. Работать с детьми будут опытные специалисты.