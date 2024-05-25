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Минниханов поручил обеспечить безопасность детей в летних лагерях РТ

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С 1 июня в Татарстане стартует летняя оздоровительная кампания. В преддверии открытия детских лагерей Раис республики Рустам Минниханов провел совещание, на котором главной темой стала безопасность детей.

В этом году на организацию отдыха юных татарстанцев выделена рекордная сумма – 2,5 млрд рублей. Планируется, что различные лагеря примут 172 тысячи ребят.

Власти региона подчеркивают социальную направленность кампании. Так, более 42 тысяч бесплатных путевок получат дети из семей, нуждающихся в поддержке: ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также дети участников специальной военной операции.

Особое внимание – безопасности на объектах отдыха. Рустам Минниханов поручил главам районов и профильным ведомствам держать этот вопрос на контроле. В приоритете – соблюдение санитарных норм, организация качественного питания, обеспечение антитеррористической защищенности. Работать с детьми будут опытные специалисты.

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