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· Артем Акчурин

Минниханов отметил рост количества сделок с исламскими финансами

Минниханов отметил рост количества сделок с исламскими финансами

nyafoto.ru

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Партнерские финансы являются одной из наиболее развивающихся отраслей в мире, заявил Рустам Минниханов на совещании в кабмин РТ. В России эти инструменты пользуются большим спросом и предоставляют возможность привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов, подчеркнул раис РТ Минниханов на совещании в правительстве.

Напомним, что в августе этого года Рифкат Минниханов отметил, что партнерское финансирование имеет успешную практику, применяемую в более чем 30 странах по всему миру.

Минниханов добавил, что основные предложения республики были внесены в соответствующий закон. За менее чем два месяца реализации проекта две компании из Татарстана — Ак Барс Банк и "Ак Барс Капитал" — уже вошли в реестр участников эксперимента. Еще две заявки находятся на рассмотрении. Кроме того, по данным рынка, количество сделок в текущем году уже вдвое превышает результаты прошлого года.

«Партнерские финансы являются важным инструментом взаимодействия с исламскими странами и стратегическим направлением в международных отношениях, на которых президент России уделяет особое внимание», - отметил Рустам Минниханов

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