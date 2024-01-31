Минниханов оценил новый жилой комплекс в Елабуге
телеграм-канал Рустама Минниханова
Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил жилой комплекс «Южный парк» в Елабуге. Жилье было построено для сотрудников особой экономической зоны «Алабуга» и студентов «Алабуга Политех».
При осмотре нового строения присутствовал также прокурор Татарстана Альберт Суяргалов.
Жилой комплекс состоит из 11 пятиэтажек, общая вместимость которых, составляет более 4-х тысяч человек. Стройка была завершена за рекордные 9 месяцев.
Все квартиры были оборудованы всем необходимым для комфортного проживания работников и студентов, а также участников международной программы «Алабуга Старт».