Минниханов оценил новый жилой комплекс в Елабуге

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил жилой комплекс «Южный парк» в Елабуге. Жилье было построено для сотрудников особой экономической зоны «Алабуга» и студентов «Алабуга Политех».

При осмотре нового строения присутствовал также прокурор Татарстана Альберт Суяргалов.

Жилой комплекс состоит из 11 пятиэтажек, общая вместимость которых, составляет более 4-х тысяч человек. Стройка была завершена за рекордные 9 месяцев.

Все квартиры были оборудованы всем необходимым для комфортного проживания работников и студентов, а также участников международной программы «Алабуга Старт».