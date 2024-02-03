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· Артем Акчурин

Минниханов дал поручение обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах

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Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в резиденции Правительства выразил озабоченность отсутствием упоминаний о сельских населенных пунктах в отчетах. Видеозапись его выступления доступна на официальном портале главы республики.

Минниханов, отметил, что там проживают наши сограждане, которые привыкли самостоятельно справляться со снегом, обеспечивать себя продуктами, ходить в школу и убирать мусор. Каждому населенному пункту необходимо обеспечить минимальные условия для комфортной жизни.

Глава республики заявил, что в настоящее время уборка снега является одной из наиболее актуальных проблем для городов и районов Татарстана, требующей срочных мер для ее решения.

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