Минниханов дал поручение обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в резиденции Правительства выразил озабоченность отсутствием упоминаний о сельских населенных пунктах в отчетах. Видеозапись его выступления доступна на официальном портале главы республики.



Минниханов, отметил, что там проживают наши сограждане, которые привыкли самостоятельно справляться со снегом, обеспечивать себя продуктами, ходить в школу и убирать мусор. Каждому населенному пункту необходимо обеспечить минимальные условия для комфортной жизни.

Глава республики заявил, что в настоящее время уборка снега является одной из наиболее актуальных проблем для городов и районов Татарстана, требующей срочных мер для ее решения.