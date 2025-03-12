Министр из Татарстана рассказал о новой схеме кражи денег с карт
Анастасия Шарова
Мошенники разработали новую тактику кражи денег с банковских карт, используя приложение NFCGate.
Как отметил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин, аферисты представляются сотрудниками банков или госструктур и под предлогом защиты данных уговаривают людей установить это приложение.
После установки злоумышленники просят поднести карту к телефону. В этот момент находящийся возле банкомата мошенник получает доступ к данным через бесконтактную оплату. Этот способ активно используется последние полгода и представляет серьезную опасность.
Чтобы не попасть в ловушку, Хайруллин советует не скачивать приложения по просьбе незнакомцев, тщательно проверять источники, пользоваться только официальными банковскими и государственными сервисами, а также устанавливать надежные пароли и антивирус. Если возникают подозрения, следует сразу связаться с банком.
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