Министр из Татарстана рассказал о новой схеме кражи денег с карт

Мошенники разработали новую тактику кражи денег с банковских карт, используя приложение NFCGate.

Как отметил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин, аферисты представляются сотрудниками банков или госструктур и под предлогом защиты данных уговаривают людей установить это приложение.

После установки злоумышленники просят поднести карту к телефону. В этот момент находящийся возле банкомата мошенник получает доступ к данным через бесконтактную оплату. Этот способ активно используется последние полгода и представляет серьезную опасность.

Чтобы не попасть в ловушку, Хайруллин советует не скачивать приложения по просьбе незнакомцев, тщательно проверять источники, пользоваться только официальными банковскими и государственными сервисами, а также устанавливать надежные пароли и антивирус. Если возникают подозрения, следует сразу связаться с банком.