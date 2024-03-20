Минэнерго РФ рассматривает варианты решения вопроса с модернизацией Заинской ГРЭС

Минэнерго России в настоящее время рассматривает два возможных варианта для модернизации Заинской ГРЭС. Первый вариант предполагает перенос проекта на Набережночелнинскую тепловую электростанцию, второй вариант – это продление работы самой Заинской электростанции. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Пишет ТАСС.



Он отметил, что в республике есть планы по внедрению 1 ГВт возобновляемых источников энергии, что приведет к избыточной мощности. Теперь необходимо рассмотреть все аспекты в комплексе, чтобы принять обоснованное решение.



Ранее было решено перенести вывод из эксплуатации энергоблоков №5, 6, 11, 12 Заинской ГРЭС до января 2025 года из-за трудностей с поставкой иностранных турбин. Возобновление проекта модернизации обсуждалось, в том числе возможность замены иностранных турбин отечественными, китайскими или иранскими вариантами.Заинская ГРЭС является крупнейшей тепловой электростанцией в Татарстане, расположенной в Заинске.