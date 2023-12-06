Мифы о вреде базовых станций связи: как специалисты оценивают реальную опасность от излучения волн нашими смартфонами

В Казани в ИТ-парке им. Башира Рамеева на встрече с журналистами представители Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан и билайна раскрыли технические особенности оснащения мобильной связью и развенчали популярные мифы радиофобии. Также оператор анонсировал, что провел работы по запуску базовых станций и indoor-антенн в главном ИТ-хабе Казани. Разбираемся как обеспечивается связь в эпицентре ИТ-технологий, стоит ли опасаться воздействия оборудования связи или смартфонов в материале PROKAZAN.

Автор фото: Алмакаева Алина

Новый ИТ-парк им. Башира Рамеева за год стал центром притяжения для тех, кто связал или планирует связать свою жизнь с информационными технологиями. К тому же, само здание довольно сложное по строению, а некоторые корпуса имеют металлический каркас фасада и облицованы стеклом. Такие поверхности и толстые стены приводят к затуханию внутри помещений сотового сигнала от уличных базовых станций. Поэтому технические специалисты билайна приняли решение о размещении и indoor-сети.

«Не секрет, что айтишники – одни из самых требовательных пользователей мобильных сервисов. Также в ИТ-Парке им. Башира Рамеева проходят различные мероприятия и соревнования мирового уровня, в том числе запланировано проведение первых «Игр будущего» в 2024 году. Благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования, в штаб-квартире IT-технологий Казани созданы необходимые условия для комфортного использования мобильного интернета и создания успешных цифровых проектов», - рассказал Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения билайна.

Автор фото: Алмакаева Алина

Оборудование LTE, развернутое на территории технопарка, работает в диапазоне 1800 и 2100 МГц. Именно это позволяет добиться оптимальной широты распространения сигнала связи и высокой скорости мобильного интернета. Также билайн дополнительно установил базовую станцию рядом с IТ-кварталом, чтобы покрыть общественные пространства вблизи здания.

«Сейчас наша сеть обеспечивает сотрудников, резидентов и посетителей мобильным интернетом на скорости 30-50 Мбит/с, и даже можно зафиксировать скорости близкие к 200 Мбит/с», —подчеркнул Шахмаев.

Автор фото: Алмакаева Алина

Отметим, за последние шесть месяцев абоненты билайна на территории IТ-парка скачали более 200 тысяч гигабайт интернет-трафика. Кроме того, объем использованного трафика за полгода вырос почти на 35%.

Говоря о базовых станциях у людей просыпается радиофобия. Интересно, что страхи могут быть прямо противоположными: люди боятся даже ненадолго остаться без телефона и при этом опасаются соседства с вышками мобильной связи.

На встрече эксперты в сфере телекома объяснили, в России очень высокие требования к соблюдению норм и стандартам такого оборудования. К примеру, в США и в странах Европы нормы по излучению в 10 раз больше нежели у нас. В России допустимых уровней электромагнитного поля - 10 мкВт на квадратный см. В Америке же эта отметка достигает до 100 мкВт на квадратный см.

Современные базовые станции имеют небольшую мощность и могут размещаться не только на крышах, но и внутри зданий торговых центров, общественных пространств, где необходимо обеспечить покрытие сетью, также и на городских объектах низкой высотности, например, столбах электросетей и освещения. Оборудование связи проходит обязательную сертификацию в соответствии с нормативами, установленными в Российской Федерации, а операторы перед запуском нового объекта связи получают решения Роспотребнадзора о согласовании функционирования базовой станции.

«Чтобы ввести в эксплуатацию базовую станцию, оператор обязан предоставить контролирующим органам расчет суммарного воздействия электромагнитных полей с учетом расположенных рядом других вышек», - уточняет Анвар Шахмаев.

Автор фото: Алмакаева Алина

КСТАТИ! Радиоизлучение микроволновки на кухне в 4 раза больше, чем у базовой станции. А чем больше вокруг базовых станций – тем меньше радиоволн излучает ваш смартфон, чтобы «поймать» сигнал.

В мире за последнее десятилетие было проведено несколько сотен тысяч исследований влияния радиочастотных электромагнитных полей от мобильных устройств и сетевых элементов сотовой сети на человека, и Всемирная организация охраны здоровья (ВООЗ) официально признала: «Ни одна из проведенных за последнее время экспертиз не подтвердила, что радиочастотные поля, создаваемые базовыми станциями операторов связи, негативно влияют на здоровье человека».

В тоже время, физика процессов такова, что при поиске базовой станции (в том числе в режиме ожидания) мобильный телефон выдает максимальную мощность, чтобы «увидеть» и «дотянуться» до ближайшей базовой станции, и установить соединение. Таким образом, чем чаще и ближе к дому размещены базовые станции сотовой связи, тем меньшую мощность радиоволн излучает смартфон, и тем меньше причин для беспокойства о своем здоровье.