Метшину вручили награду представительства Президента РФ в ПФО

Мэр Казани Ильсур Метшин был награжден представителем президента России в Приволжском федеральном округе за свою успешную работу. Вручение награды прошло в мэрии города на деловом совещании, где выступил главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов.

«Дорогие коллеги, для меня большая честь быть здесь сегодня в мэрии и передать уважаемому Ильсуру Раисовичу высокую награду от представителя Президента РФ в ПФО», - отметил Демидов в своем комментарии.

Он также подчеркнул, что благодаря систематической и успешной работе город Казань становится еще красивее с каждым годом.