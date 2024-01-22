Метшин заявил, что последствия непогоды невозможно разгрести за короткий срок

Ильсур Метшин выразил признательность всем участникам работ по расчистке города после сильного снегопада. Он отметил, что невозможно полностью очистить территорию города за короткое время. Градоначальник добавил, что некоторые люди, до которых пока не доехала техника уборки снега, могут испытывать недовольство, однако важно помнить о тех, кто непрерывно боролся со снегом в течение двух суток, а в конце недели вновь пошел снежный шторм.

«Люди продолжают борьбу, несмотря ни на что. Если кто-то должен быть недоволен, наверное, это должны быть они», — заявил мэр города.

Метшин отметил, что в течение зимних периодов 2022 и 2023 годов было вывезено 900 000 тонн снега с улиц города, а в этом году уже удалось вывезти около 600 000 тонн. Учитывая, что обочины дорог еще не были очищены, а общая площадь очистки в Казани составляет 23 млн кв. метров, можно ожидать установления нового рекорда.

В настоящее время основные магистрали и дороги первой, второй и третьей категорий уже очищены, но у коммунальных служб все еще много работы.