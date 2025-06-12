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Метшин пожелал гражданам счастья и успехов в День России

«Казань – пример единства» — поздравление Метши...

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Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с Днем России, отметив, что Казань является ярким примером объединения инициативных и талантливых людей. Его слова были опубликованы пресс-службой мэрии города.

По словам Ильсура Метшина, 12 июня — важная дата для всех, кто гордится Россией, ее историей, традициями и достижениями. Этот день символизирует свободу и единство народов, которые объединены идеалами добра и справедливости, а также стремлением защищать общечеловеческие ценности.

Мэр подчеркнул, что этот праздник объединяет людей различных национальностей в общей цели — сделать страну сильной и способной защищать свои интересы.

Он отметил, что многонациональная Казань является ярким примером того, как люди разных этносов живут в единстве, преданы Родине и вносят свой вклад в процветание страны. По его словам, каждый житель города развивает технологии, улучшает жизнь в Казани и сохраняет память о предках.

Ильсур Метшин пожелал всем счастья, здоровья и благополучия, добавив, что атмосфера праздника должна вдохновить на новые достижения.

Ранее с Днем России татарстанцев поздравил президент республики Рустам Минниханов, отметив важность этого дня для гордости за страну, ее многовековую историю и культуру.

Праздничные события, приуроченные ко Дню России, начались еще 11 июня. В парках и скверах Казани детям вручили паспорта, а также раздавались ленточки триколора. Сегодня, 12 июня, в 11:00 у мечети Кул Шариф состоится концерт победителей фестиваля «Созвездие — Йолдызлык», а также шествие молодежной ассамблеи народов РТ на площади 1 Мая. На территории Кремля стартует фестиваль народов «Мозаика культур», где выступят Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии РФ и другие коллективы.

Основной концерт пройдет в 15:30 у центра семьи «Казан», на котором выступят известные группы и солисты. Вечером, в 22:00, на Казанке будет дан праздничный салют.

Источник: Business-gazeta.

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