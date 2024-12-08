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Метеорологи КФУ рассказали, когда ждать снега в Татарстане

На территории Татарстана может образоваться сне...

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На территории Татарстана может образоваться снежный покров в начале следующей недели. Об этом сообщает доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии, биотехнологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

Ожидается, что антициклон ослабит свое влияние к началу следующей недели, что и приведет к формированию снежного покрова. Изменения ждут и температуру — она дойдет до нормы для этого периода.

В целом, ноябрь 2024 года стал самым теплым в этом десятилетии. Средняя температура осени средняя температура была +7,7 градуса. По словам экспертов, это рекорд за весь период наблюдений, пишет телеканал «НТР 24».

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