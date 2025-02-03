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Метеоролог Тимур Аухадеев назвал причину аномального потепления в Татарстане

2 февраля, воздух в регионе прогрелся до значен...

pixabay.com

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После необычно тёплых декабря и января резкого похолодания в феврале в Татарстане не ожидается. Такой прогноз озвучил казанский климатолог Тимур Аухадеев в беседе с ГТРК «Татарстан».

По его словам, причина аномального тепла связана с глобальными климатическими изменениями. В частности, в Тихом океане наблюдается явление, при котором температура воды становится значительно выше нормы.

2 февраля, воздух в регионе прогрелся до значений, характерных для начала марта. Предварительные прогнозы указывают на то, что с апреля в Татарстане возможна аномальная жара, которая может продержаться всю весну.

Специалисты предупреждают, что температура может достичь рекордных показателей для этого времени года. Жителям республики советуют заранее подготовиться — приобрести системы охлаждения, использовать солнцезащитные средства и следить за уровнем потребляемой воды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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