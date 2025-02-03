Метеоролог Тимур Аухадеев назвал причину аномального потепления в Татарстане

После необычно тёплых декабря и января резкого похолодания в феврале в Татарстане не ожидается. Такой прогноз озвучил казанский климатолог Тимур Аухадеев в беседе с ГТРК «Татарстан».

По его словам, причина аномального тепла связана с глобальными климатическими изменениями. В частности, в Тихом океане наблюдается явление, при котором температура воды становится значительно выше нормы.

2 февраля, воздух в регионе прогрелся до значений, характерных для начала марта. Предварительные прогнозы указывают на то, что с апреля в Татарстане возможна аномальная жара, которая может продержаться всю весну.

Специалисты предупреждают, что температура может достичь рекордных показателей для этого времени года. Жителям республики советуют заранее подготовиться — приобрести системы охлаждения, использовать солнцезащитные средства и следить за уровнем потребляемой воды.