Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Метеоролог КФУ сообщил, когда в Татарстане полностью растает снег

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В Татарстане наступила теплая и ясная погода, при этом днем температура воздуха достигает +5 градусов, благодаря чему снег тает. Однако ночью по прежнему сохраняется минусовая температура. Об этом проинформировал метеоролог КФУ Тимур Аухадеев.

По его словам, текущие погодные условия в регионе обусловлены действием антициклона, который обеспечивает тепло днем и холод ночью. Из-за этого пока нет интенсивного таяния снега.

Аухадеев прогнозирует, что на следующей неделе ожидается дождь, который ускорит процесс снеготаяния. Полное исчезновение снега, вероятно, произойдет во второй или третьей декаде апреля.

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