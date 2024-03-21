Метеоролог КФУ сообщил, когда в Татарстане полностью растает снег
В Татарстане наступила теплая и ясная погода, при этом днем температура воздуха достигает +5 градусов, благодаря чему снег тает. Однако ночью по прежнему сохраняется минусовая температура. Об этом проинформировал метеоролог КФУ Тимур Аухадеев.
Аухадеев прогнозирует, что на следующей неделе ожидается дождь, который ускорит процесс снеготаяния. Полное исчезновение снега, вероятно, произойдет во второй или третьей декаде апреля.
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