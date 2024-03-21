Метеоролог КФУ сообщил, когда в Татарстане полностью растает снег

В Татарстане наступила теплая и ясная погода, при этом днем температура воздуха достигает +5 градусов, благодаря чему снег тает. Однако ночью по прежнему сохраняется минусовая температура. Об этом проинформировал метеоролог КФУ Тимур Аухадеев.





По его словам, текущие погодные условия в регионе обусловлены действием антициклона, который обеспечивает тепло днем и холод ночью. Из-за этого пока нет интенсивного таяния снега.Аухадеев прогнозирует, что на следующей неделе ожидается дождь, который ускорит процесс снеготаяния. Полное исчезновение снега, вероятно, произойдет во второй или третьей декаде апреля.