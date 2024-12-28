Метеоролог из КФУ рассказал, ждать ли Татарстану морозов на Рождество

Метеоролог из Казанского федерального университета Юрий Переведёнцев дал неожиданный прогноз для Татарстана: традиционных крещенских и рождественских морозов в январе не будет.

Как отметил эксперт, аномально тёплая погода, которая уже установилась в республике, продолжит держаться. В канун Нового года обычно фиксируются температуры около -8...-9 градусов, но в этот раз синоптики обещают потепление.

Переведёнцев также подчеркнул, что декабрь был значительно теплее обычного — на 3–4 градуса. Средняя температура месяца составила около -8,7 градуса, а осадков выпало меньше нормы — 40 мм вместо ожидаемых 48.

Таким образом, в этом году зимние праздники в Татарстане пройдут в необычно мягкой атмосфере без сильных морозов, сообщает ТНВ.