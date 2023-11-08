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· Артем Акчурин

Мэрия Казани о новой засыпке Волги

Мэрия Казани о новой засыпке Волги

mykaleidoscope.ru

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Городские власти не получали документов на планируемую засыпку Волги в Кировском районе.

Ранее сообщалось что, Куйбышевском водохранилище создадут искусственный участок площадью 20,2 га. Документ был опубликован татарстанским госкомитетом по охране ОКН.

По словам представителей власти, на данный момент материалы по засыпке Волги не поступали на рассмотрение исполкома. Пока остается неизвестным, в какие сроки планируется осуществить засыпку.

Стоит отметить, что данный объект находится в федеральной собственности. Эксперты уверены, что здесь можно осуществлять земляные, строительные и хозяйственные работы.

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