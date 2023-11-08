Мэрия Казани о новой засыпке Волги
mykaleidoscope.ru
Городские власти не получали документов на планируемую засыпку Волги в Кировском районе.
Ранее сообщалось что, Куйбышевском водохранилище создадут искусственный участок площадью
По словам представителей власти, на данный момент материалы по засыпке Волги не поступали на рассмотрение исполкома. Пока остается неизвестным, в какие сроки планируется осуществить засыпку.
Стоит отметить, что данный объект находится в федеральной собственности. Эксперты уверены, что здесь можно осуществлять земляные, строительные и хозяйственные работы.