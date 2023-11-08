Мэрия Казани о новой засыпке Волги

Городские власти не получали документов на планируемую засыпку Волги в Кировском районе.

Ранее сообщалось что, Куйбышевском водохранилище создадут искусственный участок площадью 20,2 га . Документ был опубликован татарстанским госкомитетом по охране ОКН.

По словам представителей власти, на данный момент материалы по засыпке Волги не поступали на рассмотрение исполкома. Пока остается неизвестным, в какие сроки планируется осуществить засыпку.

Стоит отметить, что данный объект находится в федеральной собственности. Эксперты уверены, что здесь можно осуществлять земляные, строительные и хозяйственные работы.