Мэр Нижнекамска просит молить бога, чтобы снег выпал дозированно

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин обратился к жителям города с просьбой молиться о том, чтобы снег выпадал дозировано, и оказывать помощь работникам, которые занимаются уборкой снега. Об этом сообщил телеграм-канал «Кровавая барыня».

В своей колонке «Деловой понедельник» Муллин отметил, что сейчас власти Нижнекамска не могут повысить зарплаты сотрудникам ЖКХ, и из-за этого в городе не хватает персонала для уборки снега, примерно на 50%. Глава города подчеркнул, что благодаря раннему снегу город удалось сохранить в чистоте, однако неизвестно, какая ситуация с осадками будет в дальнейшем.

Муллин призвал жителей города молиться о том, чтобы снег выпадал в меру, и благодарить Всевышнего за всё, что мы имеем.