Мэр Казани сравнил организацию Игр Будущего с запуском ракет в космос
Роскосмос
На предыдущей неделе Ильсур Метшин присутствовал на «Байконур» при запуске главного трофея соревнований на орбиту.
Мэр столицы РТ сказал, что Игры будущего необходимо организовать также качественно, как запуск ракеты в космос.
Он добавил, что Казань уже готова к таким масштабным мероприятиям. Город считается главным информационным центром.
Отметим, что соревнования продут в столице республики с 21 февраля по 3 марта 2024 года.