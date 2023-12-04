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· Артем Акчурин

Мэр Казани сравнил организацию Игр Будущего с запуском ракет в космос

Мэр Казани сравнил организацию Игр Будущего с запуском ракет в космос

Роскосмос

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На предыдущей неделе Ильсур Метшин присутствовал на «Байконур» при запуске главного трофея соревнований на орбиту.

Мэр столицы РТ сказал, что Игры будущего необходимо организовать также качественно, как запуск ракеты в космос.

Он добавил, что Казань уже готова к таким масштабным мероприятиям. Город считается главным информационным центром.

Отметим, что соревнования продут в столице республики с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

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