Мэр Казани Ильсур Метшин подвел итоги года

Мэр столицы РТ Ильсур Метшин подвел ориентировочные итоги 2023 года. В ходе делового понедельника глава города выделил значимые достижения столицы РТ.

По его заявлению, город активно развивал инфраструктуру, включая социальную, и продолжал реализацию крупных проектов в различных областях, таких как строительство, спорт, культура и другие.

Особое внимание было уделено дорожному строительству, проведено рекордное количество работ. План по вводу жилья также был перевыполнен. Было введено 1 миллион 250 тысяч квадратных метров. Казань успешно решила проблему обманутых дольщиков.

Мэр подчеркнул, что в целом город достиг все необходимые задачи, но впереди еще много работы.

Метшин заявил, что мы не останавливаемся на достигнутых результатах, ведь есть проблемы, которые остаются нерешенными. По городу сохраняется нехватка школ, слабые канализационные сети, проблемы с общественным транспортом. Поэтому необходимо в следующем году реализовывать эти проекты, подытожил глава города.