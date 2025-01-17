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Мэр Бугульмы Закиров потратил более 35 миллионов рублей в зарубежных бутиках

Деньги списывались с его личного счета и исполь...

Екатерина Елисеева

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На последнем заседании по делу мэра Бугульмы, обвиняемого в «раскулачивании», появились новые данные о его расходах. Прокурор отдела по борьбе с коррупцией Лилия Фатыхова сообщила, что Закиров потратил около 35 миллионов рублей на покупки в зарубежных бутиках элитных брендов, таких как Louis Vuitton, Hermes, Saint Laurent и других, в период с 2014 по 2022 год.

Деньги списывались с его личного счета и использовались не только для покупок, но и для оплаты счетов в ресторанах и барах в таких странах, как ОАЭ, США, Франция, Италия, Китай и других. Эти траты значительно превышали официальную зарплату мэра.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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