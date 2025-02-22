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Мэр Бугульмы Линар Закиров пытается оправдать «луивитоны» подарком на никах

Прокуратура требует вернуть 121 миллион рублей,...

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В Татарстане продолжается суд по делу о коррупции мэра Бугульмы Линара Закирова. Свидетель Булат Фахрутдинов сообщил, что передал чиновнику через его мать пять миллионов рублей в подарок на никах и позже одолжил ей 17,5 миллионов на покупку квартиры для внука в Москве. Фахрутдинов объяснил свою щедрость близкими отношениями с семьей Закировых, так как его бывшая жена — сестра мэра.

Теперь Закиров и его семья отвечают перед прокуратурой как номинальные владельцы имущества чиновника. Прокуратура требует вернуть 121 миллион рублей, включая недвижимость, зарегистрированную на родственников Закирова.

В списке:

  • Квартира в ЖК «Немецкий квартал» в Бугульме за 2,3 млн рублей.
  • Квартира в Казани за 16,5 млн рублей.
  • Квартира в Москве за 17,5 млн рублей.
  • Дом в Бугульминском районе за 2,999 млн рублей.

Эти объекты оценены в 60,3 млн рублей, но сумма претензий была увеличена до 121 млн рублей из-за двух автомобилей «Порше Каен» и недвижимости в Сочи.

Фахрутдинов пояснил, что его отец, владелец ЗАО «Кулон», зарабатывает сотни миллионов рублей, и пять миллионов для семьи — незначительная сумма. Он также уточнил, что деньги, одолженные матери Закирова, должны быть возвращены до 2030 года. Прокуратура поставила под сомнение стоимость московской квартиры, считая ее заниженной. Риелтор подтвердила, что реальная стоимость квартиры могла составлять 23 млн рублей, пишет «Вечерняя Казань».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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