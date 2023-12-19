«Меня также преследовали»: актриса Екатерина Волкова высказалась о «Слове пацана»

Екатерина Волкова поблагодарила режиссера Жору Крыжовникова за проделанную работу и реалистичную картину.

«Я от фильма была под большим впечатлением. Спасибо режиссеру Жоре Крыжовникову, который открыл нам невероятные новые лица, крутых актеров, за жизнью которых мы будем следить теперь. Это жесткое, но настоящее кино», говорит Волкова.

Актриса вспомнила, что в детстве она была похожа Айгуль. Её также преследовали неизвестные и у Екатерина была беззащитна.

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