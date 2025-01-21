Мегасвалку в Тукаевском районе планируют построить в ближайшие 2 года

В Тукаевском районе в ближайшие 2 года планируют построить мусороперерабатывающий комплекс, который местные жители называют «мегасвалкой». Об этом на итоговой коллегии заявил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

По его словам, в 2025–2026 годах в восточной части республики появятся два современных объекта для обращения с твёрдыми коммунальными отходами — один в Тукаевском, а другой в Лениногорском районе.

Комплекс планируется разместить примерно в пяти километрах от Набережных Челнов и неподалёку от нескольких населённых пунктов Тукаевского района. Это вызвало возмущение местных жителей. Они собрали более двух тысяч подписей против строительства и записали видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Однако республиканские и районные власти пока не отреагировали на обращения.