Медучреждения Татарстана переходят на особый график в майские праздники

С 1 по 4 и с 8 по 11 мая в Татарстане установлены праздничные и выходные дни. Однако, как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, государственные медучреждения будут продолжать работу в особом режиме, чтобы обеспечить жителям необходимую помощь.

Стационары и родильные дома будут работать в круглосуточном режиме, как и в обычные дни.

Взрослые и детские поликлиники откроются с 8:00 до 18:00, приём вызовов от населения завершится за час до окончания рабочего дня.

В эти дни в поликлиниках продолжатся диспансеризация, вакцинация и приём в женских консультациях.

Стоматологические поликлиники (взрослые и детские) будут принимать пациентов с 9:00 до 18:00.

Круглосуточные травмпункты продолжат работать в обычном режиме — вне зависимости от места жительства пациента.

Минздрав призывает граждан заранее ознакомиться с графиком работы своего медучреждения и при необходимости — записаться на приём.