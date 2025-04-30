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Медучреждения Татарстана переходят на особый график в майские праздники

В Минздраве республики рассказали, как будут ра...

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С 1 по 4 и с 8 по 11 мая в Татарстане установлены праздничные и выходные дни. Однако, как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, государственные медучреждения будут продолжать работу в особом режиме, чтобы обеспечить жителям необходимую помощь.

  • Стационары и родильные дома будут работать в круглосуточном режиме, как и в обычные дни.
  • Взрослые и детские поликлиники откроются с 8:00 до 18:00, приём вызовов от населения завершится за час до окончания рабочего дня.
  • В эти дни в поликлиниках продолжатся диспансеризация, вакцинация и приём в женских консультациях.
  • Стоматологические поликлиники (взрослые и детские) будут принимать пациентов с 9:00 до 18:00.
  • Круглосуточные травмпункты продолжат работать в обычном режиме — вне зависимости от места жительства пациента.

Минздрав призывает граждан заранее ознакомиться с графиком работы своего медучреждения и при необходимости — записаться на приём.

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