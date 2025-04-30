Медучреждения Татарстана переходят на особый график в майские праздники
Pro Город
С 1 по 4 и с 8 по 11 мая в Татарстане установлены праздничные и выходные дни. Однако, как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, государственные медучреждения будут продолжать работу в особом режиме, чтобы обеспечить жителям необходимую помощь.
- Стационары и родильные дома будут работать в круглосуточном режиме, как и в обычные дни.
- Взрослые и детские поликлиники откроются с 8:00 до 18:00, приём вызовов от населения завершится за час до окончания рабочего дня.
- В эти дни в поликлиниках продолжатся диспансеризация, вакцинация и приём в женских консультациях.
- Стоматологические поликлиники (взрослые и детские) будут принимать пациентов с 9:00 до 18:00.
- Круглосуточные травмпункты продолжат работать в обычном режиме — вне зависимости от места жительства пациента.
Минздрав призывает граждан заранее ознакомиться с графиком работы своего медучреждения и при необходимости — записаться на приём.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец