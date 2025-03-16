МЧС в Татарстане с трудом спасли мужчину, который провалился под лед

Вечером накануне в районе Камского Устья на Волге под лёд провалился рыбак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Мужчину обнаружили в 200 метрах от берега. Спасатели с временного поста оперативно прибыли на судне на воздушной подушке, вытащили 44-летнего рыбака и доставили его на сушу. К счастью, медицинская помощь ему не понадобилась, и от госпитализации он отказался.