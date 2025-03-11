МЧС: в Татарстане 10 марта объявлен режим "Беспилотная опасность"

МЧС России предупредило жителей Татарстана о возможной атаке беспилотников. В разделе «Экстренная информация» мобильного приложения ведомства появилось сообщение с рекомендацией по возможности оставаться дома и держаться подальше от окон.

Минувшей ночью свыше 60 украинских дронов атаковали Москву и другие регионы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, все аппараты были сбиты силами ПВО, однако обломки одного из них повредили крышу здания. Пострадавших нет.

Из-за атаки временно приостановили работу аэропорты Жуковский и Домодедово. Также были введены ограничения на полеты в Ярославской и Нижегородской областях.

МЧС Татарстана призывает местных жителей соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями о развитии ситуации.