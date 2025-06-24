МЧС Татарстана зафиксировало 16 пожаров за сутки

В Татарстане, 23 июня, сотрудники Государственной противопожарной службы зарегистрировали 16 пожаров, из которых девять были в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Кроме того, сотрудники МЧС выезжали 10 раз по ложным вызовам и еще семь раз взаимодействовали с другими службами. Также было зафиксировано восемь случаев, когда пожарные помогали устранять последствия аварий на дорогах.

На водоемах происшествий не случилось.

В Казани, на улице Крылова, в боксе для автобусов ПАТП-2 произошел пожар. Работники компании успели эвакуировать 55 автобусов, что позволило избежать крупных убытков. Однако пять автобусов были повреждены в результате пожара.