Мастер из Самары создал шоколад со вкусом кубинских сигар

Шоколатье Дмитрий Марченко создает необычный шоколад с неординарными вкусами. Например, он создавал плитки со вкусом говядины, сырные конфеты и экспериментировал с креветками в лакомствах, сообщает SamaraOnline24.ru.

По словам Марченко, есть ингредиенты эгоисты. К примеру, китайский чай. Его сложно с чем-либо сочетать. Горький шоколад хорошо сочетается с индийской приправой карри, а малина с креветкой.

Марченко отмечает, что не все вкусы приживаются у покупателей, но есть новаторы, которым хочется все время пробовать что-то новое, а есть консерваторы, которые любят только традиционный шоколад.