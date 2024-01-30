Массовый сбой в работе Интернета произошел в России: стали известны причины

В России произошел масштабнейший сбой в работе Интернета. В русскоязычной доменной зоне .ru перестал работать DNS. Недоступны стали сайты таких гигантов, как Яндекс, ВК, mail.ru, крупнейшие маркетплейсы, банковские приложение и сайты банков, а также сайты крупнейших медиа.

По словам экспертов, в доменной зоне перестал работать корректно набор расширений DNSSEC. Если упрощать, то именно он отвечает за корректное отображение сайта в вашем браузере.

Если объяснить максимально просто, то сейчас все домены в русской зоне подписаны неверно — именно поэтому попасть на сайты нельзя. Те, у кого не наблюдаются сбои — могут не радоваться, у них просто не обновился кэш DNS. После обновления доступ почти наверняка пропадет.

В Координационном центре доменов .RU/.РФ сообщают, что знают о проблеме и занимаются ее устранением.

Вероятно, это будет один из самых масштабных сбоев Интернета за всю историю в России.

Эксперты предлагают временное решение проблемы — вручную в настройках Интернета прописать работающие DNS адреса в протоколе TCP/IPv4. Их можно получить у вашего провайдера. Также может помочь перезагрузка роутера, если речь идет о домашнем Интернете, или перезагрузка телефона, если о мобильном.

UPD: Хостинг-провайдеры начали рассылать клиентам сообщения, в которых подтверждают проблемы с DNS в зоне .ru. И отмечают, что проблема находится вне их компетенций, сроки устранения проблемы — неизвестен.