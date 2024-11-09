Мама SHAMANа пошутила над кожаными лосинами сына

Родители Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, поделились своим мнением о стиле своего сына в одежде. Видео с их комментариями было опубликовано в Telegram-канале газеты StarHit.

Во время творческого вечера Игоря Крутого семья артиста ответила на вопросы журналистов. Они выразили полное одобрение тому, что их сын носит кожаные лосины. Мама артиста пошутила, что она сама сшила их ему в детстве.

Отец музыканта добавил, что подобная одежда очень подходит для любителей мотоциклов.

Ранее стало известно, что SHAMAN стал заслуженным артистом РФ. Нагруда ему вручили в Кремле пару дней назад.