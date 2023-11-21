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Малофеев предлагает отказаться от абортов частным клиникам Татарстана

Малофеев предлагает отказаться от абортов частным клиникам Татарстана

vademec.ru

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Константин Малофеев призвал частные клиники республики отказаться от проведения абортов, также как это сделали в Крыму и Кузбассе. Свое мнение он высказал на православном форуме.

В настоящее время мы находимся в демографическом кризисе. Наши дети, это наше будущее, считает Малофеев.

Кроме того он добавил, что за последние три десятка лет, было потеряно практически 50 млн детей. Сейчас они могли бы трудиться, защищать Родину и приносить пользу своему государству. Поэтому важно пересмотреть наши взгляды по отношению к абортам.

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