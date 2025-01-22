Лыжницу из Татарстана, влетевшую в дерево, доставили в больницу на санавиации

В Татарстане 21-летняя девушка получила серьёзные травмы, врезавшись в дерево на лыжной трассе на большой скорости. Об этом сообщили представители Республиканской клинической больницы Татарстана, куда пострадавшую доставили после инцидента.

В воскресенье нейрохирург Сергей Огурцов прилетел в Кукморскую центральную районную больницу для проведения операции. Он удалил гематому, чтобы подготовить пациентку к транспортировке в Казань. На следующий день девушку перевезли в РКБ Татарстана на вертолёте санитарной авиации. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, перелом бедра, а также ушибы лёгких и сердца.

По информации пресс-службы больницы, сейчас девушка пришла в сознание и самостоятельно дышит.