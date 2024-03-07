Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова отметила, что совокупные денежные призы на соревнованиях «Игры будущего» в Казани значительно превзошли выплаты на Кубке мира по лыжам и были сопоставимы с годовыми наградами в биатлонном сезоне. Сообщает «Матч ТВ».



«Игры будущего» проходили в Казани с 21 февраля по 3 марта и включали соревнования в 21 дисциплине на 10 спортивных площадках в Казани и Сочи, где участвовали спортсмены из более чем 100 стран мира.



В частности, выигрыш команды-победителя в фиджитал-футболе на этих играх достигал более миллиона долларов. В других дисциплинах программы «Игр будущего» призовые деньги были скромнее, но общая сумма спонсорских взносов составила десять миллионов долларов.Такие цифры, как подчеркнула Степанова, говорят о том, что спонсорская поддержка для этого мероприятия значительно превысила ожидания и вышла за рамки традиционных наград в спортивных соревнованиях.