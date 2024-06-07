"Любэ" выступит на Сабантуе в Чистополе

8 июня состоится ежегодный татарский национальный праздник Сабантуй. Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов в своем блоге рассказал, что хедлайнером Сабантуя выступит группа "Любэ".

Праздничные мероприятия стартуют с соревнований на лошадях в 10:00. А торжественная церемония начала праздника в 12:00.

Гости "праздника плуга" смогут принять участие в традиционных национальных играх и соревнованиях, попробовать себя в борьбе "Кореш", а также понаблюдать за экстремальным представлением "Битва героев труда".

Песенный блок ожидается в 16:00. На сцене выступят артисты РТ Рифат Зарипов и Ришат Тухватуллин, а гвоздём программы станет - группа "Любэ" во главе Николаем Расторгуевым.