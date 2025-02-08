Лиц с двойным гражданством и иноагентов исключат из Квалифколлегии судей РТ

Депутат Госсовета РТ Александр Чубаров внес законопроект, согласно которому членам Квалификационной коллегии судей Татарстана будет запрещено иметь гражданство другого государства.

В пояснительной записке к документу указано, что представители общественности не могут обладать иностранным гражданством, видом на жительство или иными документами, позволяющими постоянно проживать за границей.

Кроме того, законопроект предусматривает досрочное прекращение полномочий членов коллегии, если их внесут в реестр иностранных агентов. Эти требования соответствуют нормам федерального законодательства и включены в республиканский закон о представителях общественности в Квалификационной коллегии судей РТ.