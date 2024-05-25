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Лесовосстановление в Татарстане выполнено на 100% от годового плана

В Татарстане успешно реализуется региональный проект "Сохранение лесов", входящий в национальный проект "Экология".

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В Татарстане успешно реализуется региональный проект "Сохранение лесов", входящий в национальный проект "Экология". Как сообщил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов, в этом году в республике уже высажено более 1400 гектаров леса.

В рамках проекта на площади 1415,1 га проведено искусственное лесовосстановление, еще 4 га восстановлено комбинированным способом. Кроме того, на 103,6 га проведено лесоразведение.

Планируется, что до конца года естественным путем лес восстановится еще на 758,9 га. Таким образом, общая площадь восстановленных лесов в 2024 году должна составить 2174 га.

Большое внимание уделяется заготовке семян и выращиванию посадочного материала. Весной было собрано 452 кг семян сосны, ели и лиственницы. Основной объем заготовки семян традиционно приходится на осень.

Весной также были проведены работы по закладке защитных лесных насаждений на площади 630 га и дополнению лесных культур на 1990 га.

Напомним, что в семи районах Татарстана до сих пор действует особый противопожарный режим, введенный из-за аномальной жары. До 9 июня запрещено посещать леса и въезжать на их территорию на транспорте.

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