Леонов: 73 страны ведут переговоры для участия в Играх БРИКС в Казани

На пресс-конференции в Москве министр спорта Татарстана, Владимир Леонов, объявил, что в настоящее время 73 страны активно обсуждают возможность участия в Играх стран — членов БРИКС.

Он пригласил всех в Казань на уникальные Игры, которые впервые пройдут в формате «фиджитал». Леонов подчеркнул, что во время соревнований будет использоваться инновационная инфраструктура «Игр будущего». Также он сообщил о 30 видах спорта, представленных на мероприятии, включая две новые дисциплины - фиджитал-футбол и фиджитал-баскетбол.

В завершение своего выступления министр выразил уверенность в успехе мероприятия, приглашая всех присоединиться к празднику спорта.

Напомним, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня текущего года, ожидается участие 5,5 тыс. гостей, включая 3 тыс. спортсменов, 2 тыс. официальных лиц и 500 приглашенных участников.