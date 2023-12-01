Леонид Слуцкий прокомментировал скандал вокруг сериала «Слово пацана»

Бывший тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий высказал свое мнение по поводу нашумевшего сериала «Слово пацана».

Фильм снят на тему бандитизма в Казани в 80-90-х.

Слуцкий заявил, что молодежь создает телеграмм каналы с наименованиями популярных казанских банд, дерутся. И люди, которые не рады этому сериалу хотят его запретить. Пусть сначала покажут все серии, а потом запрещают, подытожил Леонид Слуцкий.

Напомним, что ранее Ирина Волынец написала обращение в Роскомнадзор РФ, подчеркивая что сериал демонстрирует романтизацию бандитизма.