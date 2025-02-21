Квадратный метр готового дома на 66% дешевле новостройки — исследование Домклик

Аналитический центр Домклик изучил объявления о продаже квартир в новостройках и готовых индивидуальных домов и на основе этих данных вычислил разницу в ценах на первичную недвижимость и дома. В среднем по России квадратный метр индивидуального готового дома обходится на 66% дешевле квадратного метра в новостройке.

Регионами с наиболее выраженной разницей цен на готовые индивидуальные дома и новостройки стали Архангельская область, Мордовия, Забайкальский край и Нижегородская область. Наименьшие разрывы в ценах на готовые индивидуальные дома и первичную недвижимость отмечены в Ивановской области, Ставропольском крае и Тюменской области.

Регионы с самой высокой разницей в стоимости кв. м готового индивидуального дома и новостройки

Наибольший разрыв в стоимости кв. м первичной недвижимости и готового индивидуального дома зафиксирован в Архангельской области, где кв. м такого дома будет стоить на 73% дешевле, чем кв. м квартиры в новостройке. На втором месте оказалась Республика Мордовия, там разница в цене квадратного метра на «первичку» и готовый индивидуальный дом составила 72%. Третье место разделили Забайкальский край и Нижегородская область – по 71%.

В некоторых случаях разница в цене является следствием сравнительно высокой стоимости новостроек. Этим фактором обусловлены ценовые разрывы в Забайкальском крае, Нижегородской и Иркутской областях, а также Башкирии. Эти регионы входят в топ-15 регионов с самыми высокими ценами на первичную недвижимость, при этом находятся за пределами десятки регионов с наиболее дорогими готовыми индивидуальными домами.

В регионах из тройки лидеров за цену 1 кв. м квартиры в новостройке можно приобрести 3,5-3,7 кв. м готового индивидуального дома, а в других регионах из топ-10 – минимум 3 кв. м такого дома.

За пределами десятки лидеров остались Москва и Татарстан с показателем разницы в цене в 66%. В Москве кв. м первичной недвижимости стоит 412,6 тыс. руб., а готового индивидуального дома – 139,5 тыс. руб. В Татарстане цена на кв. м квартиры в новостройке превышает 206 тыс. руб., а готового дома приближается к 70 тыс. руб. И в Москве, и в Татарстане за стоимость кв. метра «первички» можно приобрести 3 кв. метра индивидуального готового дома.

Регионы с наименьшей разницей в стоимости кв. м готового индивидуального дома и новостройки

Аналитики Домклик также вычислили регионы с наименьшей разницей в стоимости квадратного метра готового индивидуального дома и новостройки. Наименьшие показатели разницы в цене отмечены в Ивановской области (44%), Ставропольском крае и Амурской области (по 45%), а также Тюменской области (46%).

Среди причин, по которым разрыв цен между готовыми индивидуальными домами и первичным жильем в данных регионах не такой значительный, как в целом по России, можно выделить высокий спрос на приобретение собственного дома. Особенно это актуально для районов Санкт-Петербурга, граничащих с Ленинградской областью, самой Ленобласти, а также Ставропольского края и Калининградской области. Интересно, что Санкт-Петербург при этом находится в тройке регионов как с самой дорогой первичной недвижимостью, так и готовыми индивидуальными домами.

В регионах, попавших в данный рейтинг, за стоимость квадратного метра квартиры в новостройке можно приобрести около 1,8 - 2 кв. м готового индивидуального дома.

Если говорить об общероссийских показателях, то квадратный метр индивидуального готового дома стоит на 66% дешевле квадратного метра квартиры в новостройке. В среднем по стране по цене кв. м квартиры на первичном рынке возможно приобрести около 2,9 кв. м готового индивидуального дома. Таким образом по цене стандартной квартиры в новостройке возможно приобрести готовый индивидуальный дом, площадь которого будет превышать метраж типовой квартиры на первичном рынке в 2-3 раза. Это может оказаться особенно востребованным для семей с детьми, которые хотят расширить свою жилплощадь.

Методология

Эксперты проанализировали цены на новостройки и индивидуальные готовые дома на основе объявлений Домклик. Данные актуальны на февраль 2025 года.

Используя данные из объявлений, аналитики Домклик рассчитали медианную цену квадратного метра квартир в новостройках и готовых индивидуальных домов в каждом регионе РФ. Затем на основе этих данных для каждого региона и в целом по России аналитики вычислили разницу между стоимостью квадратного метра квартиры в новостройке и готовых индивидуальных домов.

Первосточник исследования Журнал "Домклик"