Новости Татарстана
· 16+ · Служба новостей

Квадратный метр готового дома на 66% дешевле новостройки — исследование Домклик

Аналитический центр Домклик изучил объявления о...

Фото: freepik.com

Подписаться на Дзен.канал

Аналитический центр Домклик изучил объявления о продаже квартир в новостройках и готовых индивидуальных домов и на основе этих данных вычислил разницу в ценах на первичную недвижимость и дома. В среднем по России квадратный метр индивидуального готового дома обходится на 66% дешевле квадратного метра в новостройке.

Регионами с наиболее выраженной разницей цен на готовые индивидуальные дома и новостройки стали Архангельская область, Мордовия, Забайкальский край и Нижегородская область. Наименьшие разрывы в ценах на готовые индивидуальные дома и первичную недвижимость отмечены в Ивановской области, Ставропольском крае и Тюменской области.

Регионы с самой высокой разницей в стоимости кв. м готового индивидуального дома и новостройки

Наибольший разрыв в стоимости кв. м первичной недвижимости и готового индивидуального дома зафиксирован в Архангельской области, где кв. м такого дома будет стоить на 73% дешевле, чем кв. м квартиры в новостройке. На втором месте оказалась Республика Мордовия, там разница в цене квадратного метра на «первичку» и готовый индивидуальный дом составила 72%. Третье место разделили Забайкальский край и Нижегородская область – по 71%.

В некоторых случаях разница в цене является следствием сравнительно высокой стоимости новостроек. Этим фактором обусловлены ценовые разрывы в Забайкальском крае, Нижегородской и Иркутской областях, а также Башкирии. Эти регионы входят в топ-15 регионов с самыми высокими ценами на первичную недвижимость, при этом находятся за пределами десятки регионов с наиболее дорогими готовыми индивидуальными домами.

В регионах из тройки лидеров за цену 1 кв. м квартиры в новостройке можно приобрести 3,5-3,7 кв. м готового индивидуального дома, а в других регионах из топ-10 – минимум 3 кв. м такого дома.

За пределами десятки лидеров остались Москва и Татарстан с показателем разницы в цене в 66%. В Москве кв. м первичной недвижимости стоит 412,6 тыс. руб., а готового индивидуального дома – 139,5 тыс. руб. В Татарстане цена на кв. м квартиры в новостройке превышает 206 тыс. руб., а готового дома приближается к 70 тыс. руб. И в Москве, и в Татарстане за стоимость кв. метра «первички» можно приобрести 3 кв. метра индивидуального готового дома.

Регионы с наименьшей разницей в стоимости кв. м готового индивидуального дома и новостройки

Аналитики Домклик также вычислили регионы с наименьшей разницей в стоимости квадратного метра готового индивидуального дома и новостройки. Наименьшие показатели разницы в цене отмечены в Ивановской области (44%), Ставропольском крае и Амурской области (по 45%), а также Тюменской области (46%).

Среди причин, по которым разрыв цен между готовыми индивидуальными домами и первичным жильем в данных регионах не такой значительный, как в целом по России, можно выделить высокий спрос на приобретение собственного дома. Особенно это актуально для районов Санкт-Петербурга, граничащих с Ленинградской областью, самой Ленобласти, а также Ставропольского края и Калининградской области. Интересно, что Санкт-Петербург при этом находится в тройке регионов как с самой дорогой первичной недвижимостью, так и готовыми индивидуальными домами.

В регионах, попавших в данный рейтинг, за стоимость квадратного метра квартиры в новостройке можно приобрести около 1,8 - 2 кв. м готового индивидуального дома.

Если говорить об общероссийских показателях, то квадратный метр индивидуального готового дома стоит на 66% дешевле квадратного метра квартиры в новостройке. В среднем по стране по цене кв. м квартиры на первичном рынке возможно приобрести около 2,9 кв. м готового индивидуального дома. Таким образом по цене стандартной квартиры в новостройке возможно приобрести готовый индивидуальный дом, площадь которого будет превышать метраж типовой квартиры на первичном рынке в 2-3 раза. Это может оказаться особенно востребованным для семей с детьми, которые хотят расширить свою жилплощадь.

Методология
Эксперты проанализировали цены на новостройки и индивидуальные готовые дома на основе объявлений Домклик. Данные актуальны на февраль 2025 года.
Используя данные из объявлений, аналитики Домклик рассчитали медианную цену квадратного метра квартир в новостройках и готовых индивидуальных домов в каждом регионе РФ. Затем на основе этих данных для каждого региона и в целом по России аналитики вычислили разницу между стоимостью квадратного метра квартиры в новостройке и готовых индивидуальных домов.

Первосточник исследования Журнал "Домклик"

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Половое воспитание в школах Казани: забота о детях или подрыв традиционных ценностей?

Гид по скидкам Казани

день назад

Открой для себя новые возможности: редакция подготовила подборку для личного роста

летучие мыши в доме как избавиться

Лонгриды

15 часов назад

Пловец, тренер, капитан: Никита Королев о победах, страхах и испытаниях на пути к успеху

Интересное в Казани

3 дня назад

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сценарий романтического вечера в глэмпинге

буги вуги обучение в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

В небе над Казанью 19 февраля заметили неизвестный объект

Новости Казани

день назад

Под окнами высотки в Казани нашли 14-летнюю девочку в крови

Не у нас

день назад

Учёный Андрей Глазовский назвал города, которые уйдут под воду к 2100 году

Новости Казани

день назад

В Казани 25 февраля могут перекрыть ряд улиц из-за съемок фильма

Новости Татарстана

21 час назад

17-летний подросток в Татарстане убил 64-летнюю бабушку
Лонгриды
3 дня назад

Татарский язык в школах республики: путь к возрождению или исчезновению?

Вопрос изучения татарского языка в школах Татар...

Не у нас

31 минуту назад

Метапневмовирус из Китая пришел в РФ: вспышки в 3 регионах

Гид по скидкам Казани

день назад

Строительство дома зимой: почему именно сейчас — лучший момент для старта!

Новости Татарстана

46 минут назад

В Татарстане запретят усыновлять детей жителям стран с разрешенной сменой пола

Новости Казани

51 минуту назад

Рэпер YA3 из Якутии отменил концерт в Казани, потому что у него нет загранника
В челнинской квартире оперативники нашли пистол...
Новости Татарстана
26 минут назад

В челнинской квартире оперативники нашли пистолеты и более 800 патронов

Новости Татарстана

час назад

Сына экс-главы «Татфлота» судят за гибель 38-летнего управделами Минземимущества

Не у нас

3 часа назад

Астрономы рассказали о появлении воды на Земле

Не у нас

3 часа назад

Ученые засекли в 100 тысячах км от Земли звуки, похожие на пение птиц
Мечты о квартире сбываются: истории из жизни мо...
Интересное в Казани
4 дня назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев